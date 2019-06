Veretout vuole il Napoli! Gazzetta: la Roma offre un superbonus, il francese contatterà Giampaolo e Fonseca prima di decidere

Una trattativa complessa e aperta a tutti i finali. Il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout riflette sul suo futuro, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"La Fiorentina chiede circa 25 milioni, il centrocampista preferirebbe andare al Napoli e per farlo è disposto ad attendere ancora qualche giorno, quelli che ai partenopei occorrono per cedere Diawara e Rog. Se però il matrimonio non si combinasse, ci sono due alternative altrettanto nobili: Milan e Roma.

I rossoneri gli offrono un triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus, mentre i giallorossi mettono sul piatto un triennale da 2,7 milioni ma con un bonus straordinario: se la squadra nel 2020 tornasse in Champions League, lo stipendio salirebbe a 3,7 milioni.

Giampaolo e Fonseca, comunque, sono entrambi assai stimati e oggi Veretout li contatterà. Poi parlerà con la famiglia e il suo agente per decidere la soluzione migliore"