CorSport - Veretout spinge per il Napoli: spunta la confessione agli amici. Ma la Fiorentina spara 25 milioni, Giuntoli attende

Calciomercato Napoli - Jordan Veretout sembra un promesso sposo per il Napoli. Lui vuole vestire la maglia azzurra e ha confessato ai suoi amici, durante il matrimonio di Laurini, che il suo sogno sarebbe quello di giocare al San Paolo, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il centrocampista viola piace e come al Napoli, sta facendo pressione sul suo agente Mario Giuffredi per portarlo a Castel Volturno. Ma è anche vero che in questo momento la Fiorentina è coinvolta in vicende societarie non semplici. E questo comporta un allungamento dei tempi. Giuntoli attende, anche perché da Firenze hanno sparato 25 milioni di euro. La richiesta appare eccessiva al Napoli che intende lavorare su questa cifra e cercare di abbassare le pretese.