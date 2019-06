Notizie calcio Napoli - Nuovi aggiornamenti in ottica calciomercato per Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina con cui il Napoli ha una bozza d'accordo potrebbe vedere l'inserimento del PSG. Secondo quanto raccolto da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Calcio Napoli, qualora Leonardo andasse come dirigente nel club francese si complicherebbe questa pista per il Napoli. Il PSG, infatti, piomberebbe sul calciatore.