Veretout alla Roma, da Firenze: c'è l'accordo! Ora si tratta con la Viola, il Napoli resta bloccato da Diawara

Calciomercato Napoli - Veretout-Napoli, trattativa piena di scogli. Il centrocampista è al bivio, perché alla finestra si scorgono soprattutto Roma e Milan. In terza battuta il Napoli, anche se fino ad oggi per il giocatore aveva rappresentato una priorità. Così riferiscono dall'edizione odierna di Repubblica Firenze:

È stata invece una giornata movimentata soprattutto per Veretout. Il centrocampista francese in serata è rientrato in Italia per fare il punto della situazione e decidere se accettare l’offerta della Roma o quella del Milan. Ieri all’ora di pranzo il suo agente Mario Giuffredi ha raggiunto l’intesa con il club giallorosso e ora aspetta di vedere come potrà essere trovato un accordo con la Fiorentina, che non è intenzionata a scendere sotto i 25 milioni. Anche il Milan vuole Veretout e allo stato attuale i rossoneri sono alla pari della Roma. In questa situazione in divenire, non è da trascurare il Napoli (il primo a lavorare su Veretout) bloccato finché non esce Diawara.