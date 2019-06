Veretout-Napoli, La Nazione: lunedì giornata decisiva, inizialmente potrebbe anche andare in ritiro con Montella

Daniele De Rossi rientrerà in Italia lunedì e la Fiorentina gli presenterà l’offerta d’ingaggio che ritiene più adatta per assicurarsi le sue prestazioni. C’è da superare la concorrenza del Milan. Nella stessa giornata il d.s. Pradè, che proprio dall’inizio della prossima settimana entrerà ufficialmente in carica, punta a risolvere la posizione di Jordan Veretout. La Fiorentina si aspetta 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, per questo motivo le trattative con Milan e Roma sono rallentate, mentre il Napoli può tornare alla carica. Senza accordo per la cessione, il francese sarà regolarmente convocato per il ritiro di Moena, per poi eventualmente trattare l’addio. Lo scrive La Nazione.