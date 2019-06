Veretout-Napoli, il Milan si inserisce nella trattativa: i rossoneri possono giocare la carta Cutrone

Ultimissime calcio Napoli - Jordan Veretout è da mesi nel mirino del Napoli. Il centrocampista francese è in uscita dalla Fiorentina e vanta un accordo di massima con il club di De Laurentiis. Al momento, però, la trattativa resta in stand by sia per mancanza di accordo con i viola sia per l'esigenza del Napoli di vendere in mediana.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Veretout, inserimento Milan

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, sul giocatore è piombato anche il Milan che a breve ufficializzerà Giampaolo in panchina. I rossoneri sarebbero pronti ad intavolare una discussione con il Milan inserendo qualche contropartita nella trattativa: il primo nome è quello di Patrik Cutrone, mentre appare più complicata la pista che porterebbe a Bertolacci.