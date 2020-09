Veretout-Napoli, Il Messaggero: per meno di 30mln la Roma non tratta! L’agente parla da tempo con gli azzurri, spunta un'idea sullo stipendio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Messaggero tratta il mercato del Napoli e della Roma, vi proponiamo un breve stralcio su Jordan Veretout, centrocampista francese in forza ai giallorossi:

“La Roma non intende cederlo ma non lo ritiene incedibile. Ora che Allan è passato per 28 milioni all’Everton, la cessione ha permesso di avere un parametro economico: meno di 30 milioni la Roma non tratta. L’agente parla da tempo con il Napoli: Veretout alla Roma percepisce 2,4 milioni. Se De Laurentiis è disponibile ad offrirgliene 3-3,2 inizierà il pressing sul club giallorosso”