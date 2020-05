Sportitalia - Veretout, il Napoli ci ha provato a gennaio e tornerà alla carica: c'è un precedente che fa ben sperare

Ultime calcio Napoli - Scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito:

Veretout

"Jordan Veretout è approdato appena la scorsa estate alla Roma, ma non è così scontato che il suo futuro sia ancora giallorosso. Nel girone di ritorno c’è stata qualche piccola incomprensione che l’ha portato a perdere la sicurezza di essere titolare, evidentemente Fonseca ha voluto fare altre scelte e nessuno glielo vieta essendo il responsabile di tutto. Ma anche Veretout è libero di fare altre valutazioni, vedremo nelle prossime settimane. A gennaio ci aveva provato con forza il Napoli, che lo aveva già seguito la scorsa estate ma senza affondare il colpo. La scorsa estate non c’era Gattuso che è un grande estimatore di Veretout e che lo riterrebbe ideale per il centrocampo azzurro in caso di cessione (certamente da non escludere) di Allan. Ecco perché potrebbe essere una pista da seguire, c’è un precedente di mercato che riguarda proprio Roma e Napoli con Mario Rui: il club giallorosso aveva ingaggiato l’esterno sinistro portoghese dall’Empoli, dopo la sua breve avventura nella Capitale il successivo trasferimento proprio alla corte di De Laurentiis".