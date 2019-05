Veretout, l'agente: "Andrà via da Firenze. Napoli? Se Jordan vorrà l'azzurro, farò di tutto per portarlo lì"

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Veretout? Penso che per tanti calciatori della Fiorentina sia normale e giusto che cambino aria per il bene di tutti. Penso che alla fine sia giusto possa andare altrove a fare nuove sperienze. In linea di massima potrebbe lasciare Firenze. Ho un ottimo rapporto con il Napoli, ma faccio gli interessi del mio calciatore: se il ragazzo è felice di venire a Napoli farò di tutto per protarlo lì, se invece vorrà andare altrove farò di tutto per portarlo altrove. Jordan si è sempre detto affascinato da Napoli. Devo accontentare i miei assistiti facendogli capire quale sia la cosa giusta. Se il Napoli lo vorrà e Jordan è contento, lavoreremo in tal senso. Giuntoli è uno che dorme poi all'improvviso si sveglia e fa tutto in un giorno come accaduto con Di Lorenzo"