Torino-Napoli, nessun aggiornamento per quanto riguarda Simone Verdi. Come riferisce SkySport, oltre all'importante partita match di domani contro il Wolverhampton per l'Europa League, la società granata attende ancora sviluppi dal capoluogo campano. Finché infatti non arriverà un altro attaccante oltre Hirving Lozano, non ci sarà l'ok all'uscita dell'esterno ex Bologna. Si aspettano al momento le situazioni legate a Mauro Icardi e Fernando Llorente.