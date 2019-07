Verdi-Torino, ADL ha rifiutato 21 milioni da Cairo: serve un ulteriore rilancio per chiudere

Calcio Mercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe rifiutato 21 milioni dal Torino per Verdi:

Verdi-Torino

"Torino chiama, ma Verdi non sa ancora rispondere: sente il richiamo d’una maglia ch’è già stata la sua, sa di essere stimato a sufficienza - anche di più - e di poter vivere comunque l’Europa, sa ch’esistono margini, magari neanche sottili, ma che non sarà semplice, perché ventuno milioni per De Laurentiis sono pochi, ci vuole un altro sforzo di Cairo. Ma la priorità, se dovesse indiscutibilmente lasciare la Napoli che non ha fatto in tempo a conoscerlo per davvero, rimane il Toro, per tanti e vari motivi, affettivi, ambientali, tattici, essendoci in Mazzarri l’idea del 3-4-3 che stuzzicherebbe assai quel fantasista rimasto in questo momento nel limbo".