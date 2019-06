Verdi-Sampdoria, c’è l’ok di Di Francesco! Gazzetta: primi sondaggi col Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo

Caccia a Simone Verdi da parte della Sampdoria, ma non sarà un’impresa facile. La Sampdoria di Di Francesco sta prendendo lentamente forma ed il direttore sportivo Osti è al lavoro per consentire al tecnico di avere già per la partenza per il ritiro una rosa ben strutturata. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Verdi viene considerato ideale per attitudine, duttilità e caratteristiche tecniche ad essere inserito nel tridente offensivo blucerchiato.

Verdi-Sampdoria, c’è l’ok di Di Francesco