Verdi aspetta il Napoli, ma si avvicina al granata: ADL spara alto, le cifre! Bozza d'accordo attaccante-Torino [ESCLUSIVA]

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - S'è certamente messo in luce in questi primi undici giorni di ritiro SSC Napoli a Dimaro Simone Verdi, attaccante azzurro che sembra, alla luce delle poche chances concessegli l'anno scorso, non essere a pieno nei piani di Carlo Ancelotti. In attacco il tecnico ha chiesto un grande acquisto ed è per questo che, confermati Mertens, Insigne, Younes, Milik e Callejon, con il futuro di Adam Ounas da scrivere, Simone Verdi sembra quel tassello sacrificabile sul calciomercato per far cassa e reinvestire la cifra degli esuberi sul grande colpo richiesto dal tecnico di Reggiolo.

Verdi aspetta il Napoli, ma il Torino affonda: cifre e dettagli

Ma senza l'offerta giusta e senza che il Napoli porti a casa l'acquisto da sogno per accontentare le richieste del mister, Simone Verdi non partirà. Ed è per questo che, secondo quanto raccolto in esclusiva per CalcioNapoli24, la situazione dell'attaccante è attualmente in stand-by: il calciatore e il suo entourage, di fatto, nonostante la trattativa più che avviata con il Torino, non hanno ancora ricevuto dal Napoli un'indicazione definitiva su quello che è il futuro di Simone Verdi.

Simone Verdi e Lorenzo Insigne a Dimaro, foto Ciro De Luca

Che, però, non resta a guardare: nonostante la volontà forte di convincere Ancelotti (e l'ha dimostrato lungo questo inizio di ritiro) e la voglia di vivere e restare ancora in azzurro un altro anno, la sensazione che ha il calciatore è che alla fine finirà sul mercato. Per questo motivo una bozza di accordo fra l'attaccante e il Torino è già stata trovata, con il club di Cairo che è davvero forte sul calciatore ex Bologna con la volontà di offrirgli almeno un quadriennale. Il patron dei granata però si trova a trattare con De Laurentiis. I due vulcanici presidenti non troveranno certo rapidamente un accordo, alla luce delle precedenti operazioni fra i due club e le richieste passate eccessive di Cairo quando s'è trovato a trattare con il Napoli.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calcio Napoli24, infatti, in questo momento il Napoli spara alto per Simone Verdi: chiesti 25 milioni circa al Torino per sedersi a parlare del futuro dell'attaccante, la sensazione è che quando i tempi saranno maturi la richiesta del club partenopeo possa sensibilmente abbassarsi. Intanto Simone attende di conoscere dal Napoli il suo futuro, un attaccante in cerca di riscatto. Nelle scorse settimane timidi i sondaggi di Atalanta e Sampdoria, adesso è davvero forte la voglia del Torino di farlo diventare granata.

di Manuel Guardasole

