Verdi e Hysaj ai saluti, spunta una data probabile del loro addio al Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli. Adesso le cessioni - Si avvicina sempre di più il momento della possibile cessione di due azzurri. In uscita, infatti, ci sono Simone Verdi e Elseid Hysaj. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a tracciare i possibili scenari individuando anche una data possibile del loro addio al Napoli. Ecco cosa scrive l'edizione odierna della rosea sull'attaccante ed il terzino albanese:

"Il Torino continua a seguire Simone Verdi, ma non è intenzionato a pagare i 25 milioni richiesti. Si tratta, comunque, di un giocatore che ha convinto poco nella passata stagione, tant’è che Ancelotti gli ha preferito Younes. Ed è per questo che la cifra richiesta non corrisponde al rendimento dell’ex bolognese. Roma e Tottenham, invece, vorrebbero ingaggiare Hysaj il cui cartellino ha lo stesso costo di quello di Verdi e nessuna delle due società è disposta a spendere quella cifra. Ma il Napoli non ha fretta di realizzare, se ne riparlerà dopo Ferragosto"