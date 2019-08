Calciomercato Napoli - Simone Verdi sta per concludere la sua avventura napoletana, mentre si gode la sua piccola vacanza in quel di Capri. Secondo quanto riferito dal Mattino, il trequartista ex Bologna sarebbe ad un passo dal Torino. Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo, patron granata, hanno fissato un incontro per chiudere l'affare. Al Napoli andranno 20 milioni di euro e anche una percentuale sulla futura rivendita di Verdi.