Ultime notizie calcio Napoli - Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali il Napoli se la vedrà con il Venezia, che nel frattempo in sede di mercato sta cercando dei rinforzi per provare a difendere la categoria. In tal senso, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, piace e non poco Gianluca Lapadula, per il quale si sta provando a chiudere proprio in queste ore.