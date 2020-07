Venerato: "Osihmen sarà in ritiro con il Napoli, su Boga c'è anche il Borussia Dortmund. Idea Romero solo se salta Gabriel, e su Bernardeschi..."

Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss::

"Non mi aspetto niente oggi su Osimhen, viste le tempistiche burocratiche legate al diritto sportivo. E' possibile depositare già da adesso un preliminare che consentirà ad Osimhen a partecipare al ritiro di Castel di Sangro.Tutto è stato definito con il Lille e il Napoli farà una copertura assicurativa per far giocare un giocatore che non sarà completamente azzurro prima del primo settembre. Il Sassuolo è una bottega molto cara. A Febbraio il Napoli fece un'offerta di 50 mln per Boga e Berardi, mentre poi si è fiondato solo sul francese con gli azzurri che volevano inserire Younes nella trattativa ricevendo il rifiuto degli emiliani. Il Sassuolo non vuole cedere il giocatore che è valutato comunque 40 mln più bonus. Il Borussia Dortmund è disposto ad offrire 4 mln di ingaggio al giocatore che comunque preferirebbe restare in Italia e giocare al San Paolo. Bernardeschi ha cambiato agente ma resta un contratto d'immagine milionario con la Roc Nation e dubito che il giocatore se ne privi per venire al Napoli. Se il Napoli dovesse cedere Koulibaly e non dovesse prendere Gabriel sui cui il Napoli ha un'opzione morale anche se il giocatore piace in Premier, Bundesliga e League One, gli azzurri stanno facendo un pensierino a Romero".