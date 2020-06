Venerato: "La Juventus sa che Bernardeschi piace a Gattuso, ma lo stipendio non è da Napoli: guadagna oltre 4mln"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La conferma di Mertens ha stoppato la voglia di Napoli di Milik: vuole spazio non da comprimario. La Juventus sa che Bernardeschi piace a Gattuso, e a Giuntoli piace Bernardeschi. Il Napoli lo valuta 20 milioni, la Juve molto di più tuttavia lo stipendio di Bernardeschi non è da Napoli per quella zona del campo: siamo attorno ai quattro milioni e mezzo di euro. La valutazione di Milik, dal Napoli, è di cinquanta milioni e ci sono altre squadre su di lui: Newcastle, Atletico Madrid e il Tottenham. La Juventus non lo considera un’alternativa ma una prima scelta"