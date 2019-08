Venerato: "L'Inter ha bloccato Llorente, tutto dipenderà dal futuro di Sanchez: le ultime su Ounas, Verdi e Chiriches"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni alla "Domenica Sportiva": "L'Inter ha bloccato Llorente che ha un accordo con il Napoli. Lo spagnolo ha detto agli azzurri di preferire i nerazzurri perchè c'è Conte. Se i nerazzurri chiuderanno per Alexis Sanchez, allora il Napoli prenderà lo spagnolo con il quale c'è già da tempo un accordo per un biennale con opzione per un altro anno e visite mediche fissate per metà settimana. Agli agenti oltre un milione di commissioni. Ounas vicino al Nizza, Verdi interessa alla Fiorentina mentre Chiriches piace al Sassuolo"