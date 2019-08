Venerato: "L'Inter batte la Juventus, Lukaku è nerazzurro! L'aveva trattato anche Paratici..."

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Lukaku va all'Inter per 65 milioni più 10 di bonus e un diritto sulla futura rivendita del 5%. Il giocatore può arrivare a 7 milioni l'anno con i bonus, si terrà i diritti d'immagine. Nell'immaginario collettivo è 1-0 per Marotta, perché il giocatore piaceva anche alla Juventus. Paratici con il Manchester United aveva definito questa operazione: Mandzukic e Dybala per Lukaku e 10 milioni di euro. Poi l'argentino ha chiesto 10 milioni all'anno di stipendio e l'agente quasi 15 milioni di commissione, è stato il patatrac. L'acquisto di Lukaku è una vittoria dell'Inter, che non ha mai mollato davanti alle richieste del Manchester".