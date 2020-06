Venerato a Kiss Kiss: "Osimhen può essere il primo acquisto del Napoli di Gattuso. Il Lille ha qualcosa da farsi perdonare"

Ciro Venerato, collega RAI, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Osimhen e signora sono sbarcati in Italia alle 13.10 con due procuratori. Il giocatore resterà a Napoli e zone limitrofe, non escludo che la moglie voglia visitare le nostre bellezze. Gattuso potrebbe avere un colloquio con il calciatore che è tra i preferiti del tecnico. Il Napoli lo aspettava un mese fa, ma un mese fa il ragazzo perse il papà e per questo l'incontro è stato rinviato. Il ragazzo, fino a poco tempo fa, sognava la Premier perchè in Nigeria si parla molto l'inglese. Il Napoli era a conoscenza di questo, ma grazie ad un intermediario ed ad un lavoro diplomatico, il ragazzo ha capito che oltre la Premier c'è il Napoli di Gattuso che ha un progetto tattico da sottoporgli ed una società che è disposta ad accontentare il Lille. I rapporti tra Lille e Napoli sono molto stretti, la proprietà del Lille ha qualcosa da farsi perdonare dopo l'affare Pèpé che sfumò. Giuntoli ha un buon rapporto con Lopez che è un dirigente del Lille e membro del gruppo Elliot che ha preso il Milan. Bisogna trovare l'accordo economico con gli agenti, accettando di venire a Napoli Osimhen ha dato un segnale importante. Con i bonus compresi il Napoli potrebbe spendere circa 60 mln, potrebbe essere lui il primo acquisto del Napoli di Gattuso".