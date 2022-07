Venerato a CN24: "Zielinski-West Ham, prima offerta troppo bassa: c'è una forbice di 15mln. Demme? Il Napoli aspetta un'offerta..."

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Il West Ham oggi non si è fatto sentire. Ieri si, forse c'è una pausa di riflessione. Il West Ham ha offerto netto, senza bonus, 30mln, con i bonus può arrivare a 35. Moyes si è mosso in prima persona, da allenatore-manager. Il Napoli è sceso a 45 mln ma ballano 15mln. Il Napoli deve scendere, il West Ham deve sapire un po'. Il Napoli sta pensando a cedere Zielinski, questo è chiaro. Ci si aspetta un'offerta per Demme ma non sono ancora arrivate. Gattuso lo vuole, ma non ci sono state offerte. L'ultimo contatto è di un mese fa. Anche su Politano, Gattuso non si è rassegnato, ma se il Valencia non vende, non acquista. Fabian? Tutto fermo al momento. Il Napoli non ha ricevuto offerte al momento, mentre invece qualche telefonata l'ha ricevuta il suo entourage come quella del Manchester United. Il Napoli non valuta Lo Celso".