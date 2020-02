Venerato a CN24: "Vlahovic-Napoli, contatto a gennaio! Colloquio informale tra l'Inter e l'agente di Meret, sul futuro di Mertens ed Allan..."

Ultimissime calcio Napoli - A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Rinnovo di Allan con il Napoli? Al momento non mi arrivano conferme su questo contatto con il calciatore, il club si fa forte del contratto in essere con il brasiliano e non ha fretta. Forse a fine campionato si prenderanno le decisioni, a partire dalla cessione che è la possibilità più probabile: il calciatore vorrebbe andare via, non sta più bene nel Napoli e vorrebbe crescere professionalmente in un altro club in grado di lottare per la vittoria. Sognava il PSG, la Juventus poteva essere interessata ma alla fine è rimasto a Napoli con uno stipendio basso rispetto alle sue idee. Giuntoli ha avuto un colloquio con Allan, ma relativo all’esclusione contro il Cagliari: contrattualmente ha preso atto della volontà del calciatore, che ritiene di essere sottopagato rispetto ad altri. Al 51% Allan potrà andare via, il Napoli aveva pensato ad Amrabat ma comunque la cessione è l’idea più probabile a fine stagione, altrimenti un rinnovato clima di serenità tra le parti. Mertens? Siamo al 50 e 50, non è vero che c’è un film già scritto: è facile pronosticare l’addio di uno che va a scadenza, ma nel caso di Dries ricorderei Dzeko. Chi a febbraio può andare a scadenza al 99% va via, c’è l’1% che riguardava il bosniaco che doveva andare all’Inter e poi è rimasto alla Roma. Mertens potrebbe fare come lui, e non sono chiacchiere: il Napoli fa del suo meglio per strappare il sì di Dries, ma deve augurarsi che qualche club interessato non possa fare offerte al calciatore. Dai club cinesi, dal Monaco e dal Dortmund non sono stati capaci di convincere Mertens, mentre se arrivassero club più importanti allora potrebbero far gola. Tipo l’Inter, dove andrebbe volentieri a giocare con l’amico Lukaku: ci sono tanti agenti che si avvicinano all’avvocato che segue Mertens per convincerli con le loro offerte. Mertens vorrebbe un bonus alla firma di cinque milioni, ed è questo il problema: l’offerta del Napoli è di 1,5 milioni di bonus alla firma, e potrebbe rinnovare se non arrivassero offerte da altri calciatori. C’è una variabile: per Mertens è solo un fatto economico, resterebbe volentieri a differenza di Allan. Poi magari domani arriva un club e soddisfa le sue richieste, e a quel punto il Napoli non può competere. Vlahovic? Dusan non è nel mirino più che altro perchè la Fiorentina non si sente inferiore al Napoli e non vuole venderlo: a gennaio Giuntoli chiamò Pradè e l’agente prima di virare su Petagna, Vlahovic al 99% rinnova con la Fiorentina e quando andrà via lo farà per un top club. Nei prossimi mesi andrà monitorata la situazione di Alex Meret: al momento non se ne parla di rinnovare, vuole capire quale sarà il futuro della prossima stagione. C’è stato un colloquio informale tra l’agente Pastorello e l’Inter, un pour-parler senza manifestazione d’interesse”