Venerato a CN24: "Under-Napoli, Giuntoli lo trattò anni fa e poi prese Ounas! Sulla fascia arriverà un big, c'è un nome sul taccuino del ds"

Calciomercato Napoli - Il campionato di calcio sia fermo, non certo i movimenti di mercato del Napoli in vista della prossima stagione, come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

Boga

Boga-Napoli, le ultime notizie

“Per quanto riguarda la pista relativa all’esterno offensivo, il franco-ivoriano del Sassuolo Jeremie Boga resta il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Under-Napoli, gli aggiornamenti

Cengiz Under della Roma, invece, è da escludere: il turco venne trattato da Giuntoli prima del suo arrivo al club giallorosso, poi al suo posto il Napoli comprò Adam Ounas. Oggi non risulta essere una priorità per il direttore sportivo azzurro, anche perchè a destra c’è già Matteo Politano. Su quella fascia servirà un big, non certo una promessa per il futuro, anche perchè bisognerà rimpiazzare José Callejon pronto a tornare nella Liga spagnola”.