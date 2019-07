Venerato a CN24: "Telefonata tra il Napoli e Icardi, l'ingaggio offerto è troppo basso! Wanda in parola con la Juve"

Mercato Napoli le ultimissime oggi - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Icardi? Ci sono sondaggi importanti e non trattative, i dirigenti del Napoli hanno avuto un colloquio telefonico con l’entourage di Icardi prospettando un ingaggio da 6,5 milioni di euro: troppo poco, secondo le aspettative. Ad oggi è prematuro parlare di trattativa: c’è una variabile chiamata Juventus, con la quale Wanda Nara ha una mezza parola. Icardi non ha fretta di accasarsi, se la Juventus gli fa capire che riuscirà ad acquistarlo. La pista Napoli non è mai stata chiusa, fermo restando che la priorità in casa Icardi resta la Juventus: se i bianconeri mollano, il Napoli va avanti”