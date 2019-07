Venerato a CN24: "Simeone ha avuto dei colloqui telefonici con James, lo prenderebbe domattina all'Atletico"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“James Rodriguez? Più passano i giorni, più subentra la convinzione che De Laurentiis abbia la certezza che Jorge Mendes gli porterà il calciatore.

L’Atletico Madrid? Simeone ha avuto dei colloqui telefonici con James e lo prenderebbe domattina, ma nell’Atletico ci sono valutazioni discordanti anche a livello economico. Se l’Atletico chiudesse con il Real Madrid, il calciatore non direbbe ‘no’ anche se preferirebbe arrivare al Napoli.

Trattativa? Ci sono state delle telefonate dei collaboratori di De Laurentiis, mai un contatto diretto tra De Laurentiis e Florentino Perez: l’operazione Vinicius fatta con Mendes ha cementato l’unione con il Napoli, per ora.

L’infortunio di Asensio non cambierà le carte in tavola, non credo: Zidane non lo vuole, e James non vuole Zidane”