Venerato a CN24: "Si tratta la cessione di Rog alla Fiorentina, nell'affare non rientra Veretout. In mediana si punta su due giovani dall'estero"

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Napoli e Fiorentina lavorano alla cessione a titolo definitivo di Rog ai gigliati. Giuntoli valuta il croato 20 milioni, Pradè vorrebbe pagarlo meno. Ma entrambi i club lavorano per chiudere la trattativa. Non sarà inserito Veretout che è vicino al Milan visto che il Napoli continua a chiedere altro tenpo. Per motivi di lista il Napoli punterà su un giovane a metà campo: Elmas valutato 15 milioni da Giuntoli o Almendra offerti 18 più bonus al Boca. Veretout potrebbe solo rimpiazzare Allan: al momento il Psg non ha affondato sul brasiliano"