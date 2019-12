Venerato a CN24: "Secche smentite, il Napoli non segue Acuna! Seguito ma ritenuto acerbo invece Roca"

Calciomercato Napoli - E' circolato in Portogallo il nome del centrocampista argentino classe '91 Acuna. Il collega esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, ha voluto chiarire la posizione della SSC Napoli in merito a questo nome e non solo ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Arrivano secche smentite su un eventuale interesse azzurro per i centrocampisti Roca ed Acuna. Il nazionale Under 21 iberico è seguito ma ritenuto ancora acerbo per il Napoli. Non convince il rapporto tra costi e benefici. Su Acuna nessun tipo di riscontro. Mai seguito dai dirigenti partenopei".