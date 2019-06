Venerato a CN24: "Rinnovo Allan? Se non parte, dal 3 settembre gli agenti chiederanno un incontro a De Laurentiis per l'adeguamento"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“La situazione relativa ad Allan sul rinnovo fino al 2024? Dopo il no al Paris Saint-Germain già lo dissi che non sarebbe mai rimasto con lo stesso contratto: se non parte, dal tre settembre i suoi agenti chiederanno un incontro a De Laurentiis per adeguare ed allungare il contratto del Napoli. Al momento però ci sono altre priorità sui rinnovi: Zielinski, Milik e Maksimovic senza contare Mertens e Callejon. A quel punto si parlerà anche per Allan, che resta uno dei giocatori ambiti sul mercato: la pista PSG non è più calda da gennaio, ai parigini piace ma non è il primo della lista. Al momento il giocatore resta perchè da febbraio non ci sono interessamenti concreti”