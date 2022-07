Venerato a CN24: "Neto-Napoli, trattativa bloccata da Kepa: il Chelsea potrebbe pagare parte dell'ingaggio. Keylor Navas, nessun contatto"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Il Napoli non ha ancora scelto il portiere. Sta parlando con tutti i procuratori dei giocatori in questione. Si è parlato con Neto, ma c'è anche il Fulham. Il Napoli frena perchè spera di poter andare oltre e prendere un altro portiere come Kepa. Navas non mi risulta, non è stato mai seriamente valutato. Il Chelsea cambia spesso idea e potrebbe aprire a Kepa. Il Napoli spera di averlo in prestito con pagamento di parte dell'ingaggio. Il Napoli ha preso tempo con Sirigu. Non c'è possibilità di vedere Trapp per l'ingaggio".