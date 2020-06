Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik, David Ospina e Alex Meret. Ecco quanto rivelato a tal proposito da Ciro Venerato durante il programma CalcioNapoli24 Live su CalcioNapoli24 Tv

"Milik piace a Tottenham, Atletico e United oltre che alla Juve con cui ha un accordo verbale. Ospina? Gattuso non vuole privarsene, finché c'è Rino gioca lui. Poi il prossimo anno è un'altra storia. Meret vuole giocare titolare e se non avrà garanzie potrebbe anche andare via