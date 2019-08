Venerato a CN24: "Lozano-Napoli, non è ancora fatta. Raiola alla ricerca di club più blasonati! Icardi è una pista morta, Everton piace molto ad Ancelotti. Non si è mai pensato a Dzeko"

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato ai nostri microfoni:

"Ancelotti in MLS? E' stata una risposta di comodo, mica poteva dire di non voler andare. L'avrebbe detta anche in Qatar o negli Emirati Arabi. Ancelotti a Napoli solo per i prossimi due anni? Beh potrebbe restare anche per molto meno, basta un risultato positivo o negativo per annullarlo o confermarlo. Basta pensare a quello accaduto tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. I risultati decidono se un allenatore resta o meno. Ad oggi non vedo motivi per parlare del futuro di Ancelotti, la sua è stata solo una risposta diplomatica e di comodo.

Lozano? Se ne sta ancora parlando, non è ancora fatta così come non lo era a maggio. Non è mai scomparso dai radar, viste le situazioni per Pepé ed Icardi sono stati ripresi i contatti con Mino Raiola. Il Napoli è ben disposto e spera che non ci sia un club più ricco: gli azzurri restano favoriti fin quando non arriva un'offerta di un club più ricco. Ci ha provato con il PSG ma non si può chiudere perchè a Parigi c'è la questione Neymar. Penso che per Lozano non ci saranno tranelli, penso al PSG visto che domani il mercato della Premier Legue chiude. Si lavora, ci sono delle cose da mettere a punto. In casa PSV mi confermano un serio interesse del Napoli, non credo si chiuda attraverso la clausola ma il club olandese potrebbe permettere al Napoli di pagarlo in più rate. Da parte dell'entourage del calciatore, però c'è la voglia di sondare società migliori.

Icardi al momento è una pista morta, se cambiassero le cose a quel punto se ne potrebbe riparlare se si cercasse ancora un attaccante. E' stata fatta un'offerta all'Inter ed un'offerta al calciatore: la società ha risposto picche ai 50 milioni di euro, in questo momento l'argentino vuole scegliere tra Inter e Juventus. Magari una volta saputo che la Juve lo molla definitivamente potrebbe pensare al Napoli. La Juventus ha messo sul piatto 8 milioni di euro l'anno, il Napoli solo 6.5. Due giorni dopo la riunione di Lega dove si sono visti Marotta e De Laurentiis il Napoli ha riallacciato i rapporti per Everton del Gremio.

Per lui sta mediano un agente FIFA italiano: il cartellino è diviso. Il 70% è del Gremio, una percentuale più bassa è di due fondi. Il giocatore piaceva all'Arsenal e a Leonardo, per questo si è arrivato ad una richiesta non consona. Adesso il Gremio ha abbassato le pretese, il Napoli potrebbe non avere concorrenti e potrebbe fissare la cifra: potrebbe essere tra i 40 ed i 45 milioni di euro più qualche bonus. L'ingaggio non sarebbe un problema: è tra i 2.5 ed i 3 milioni di euro. Il giocatore è alternativo a Lozano. Il giocatore piace molto ad Ancelotti e Davide.

Neres è stato sondato ma la prima alternativa a Lozano resta Everton.

Dzeko? Silvano Martina ha detto di non aver avuto colloqui con Monaco e Napoli. Quando il Napoli ha parlato con Petrachi di Hysaj ha parlato anche di Dzeko: era un modo per cercare di mettere pepe all'Inter che lo trattava per sostituire Icardi. poteva essere una manovra di disturbo. Il Napoli non ha mai pensato a Lukaku e Dzeko.

Accordo Torino-Verdi? Ognuno fa il suo lavoro, è giusto che Orgnoni neghi l'accordo, poi sta ai giornalisti bravi capire. Su Verdi c'è solo il Torino, la Sampdoria si è defilata. Il giocatore vuole giocare ma se arriveranno due calciatori in avanti partirà. Non credo che Verdi valga 25 milioni di euro, magari sui 20 sarebbe già una cifra più congrua_ Cairo è fermo a 18 milioni di euro più 2 di bonus. E' tutto molto aperto.

Per Ounas c'è una trattativa con Cagliari e Lille: quando il napoli tornerà dalla tournee negli USA valuterà.

Milik? C'è l'interesse del Monaco, qualcosa di vero ci sarà. Io su Milik andrei cauto nel dire che resta al 100%, aspettiamo fino al 2 settembre".