Venerato a CN24: "Juventus su Milik! Nome fatto da Sarri, spunta maxi-richiesta del Napoli"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Ecco quanto evidenziato sul futuro di Arek Milik:

"La Juve pensa a Milik. Un nome fatto espressamente da Maurizio Sarri ai dirigenti bianconeri. Una punta di manovra preferibile ad un uomo d'area. Gabriel Jesus é al momento obiettivo difficile mentre il polacco è in uscita. Ma il Napoli non vorrebbe darlo ai campioni d'Italia. Non a caso si vocifera di una mega richiesta di 50 milioni per la punta. Cifra monstre per un tesserato in scadenza 2021. Un modo per allontanare l'ipotesi bianconera. Il calciatore invece riabbraccerebbe volentieri il suo ex tecnico Sarri. Ennesimo braccio di ferro sull' asse Napoli-Torino"