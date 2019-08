Venerato a CN24: "Koulibaly resterà al Napoli al 100%, De Laurentiis aspetterà le decisioni del Real su James Rodriguez"

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Koulibaly resterà al Napoli al cento per cento. Pensieri e parole della dirigenza partenopea sorpresa dalle news di mercato scritte da Don Balon, su una presunta cessione del senegalese in cambio di cash piu Nacho e James Rodriguez. Nessun fondamento, solo conferme su James Rodriguez. Il Napoli pronto ad aspettare le decisioni di Florentino Perez sul prestito con diritto di riscatto. Al limite, il Real Madrid potrà provarci nel 2020 per Koulibaly, quando scatterà la clausola di 150 miloni del difensore. Senza contare gli ottimi rapporti tra il suo agente Fali Ramadani e lo stesso Florentino Perez".