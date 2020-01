Venerato a CN24: "Koulibaly e Fabian già pronti a partire, Callejon e Mertens possono ancora restare. Petagna sarà azzurro"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Napoli e SPAL limano i dettagli per Petagna. Il calciatore arriverà a giugno, ecco perché Llorente non andrà all'Inter. Risolvibile i diritti d'immagine di Petagna. Trattativa che si farà.

Younes e Ghoulam non hanno voglia di andare via per le offerte in prestito arrivate. Ghoulam sa che con l'arrivo di un terzino andrà fuori lista. Mertens e Callejon lasceranno Napoli a meno di clamorosi ripensamenti. Koulibaly e Fabian Ruiz sono praticamente già alla porta"