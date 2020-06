Venerato a CN24: "Il Napoli valuta 20 milioni Bernardeschi nell'affare Juve-Milik. Lozano? Una rondine non fa primavera, andrà via. Su Llorente ed il Benevento..."

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Dopo i festeggiamenti della Coppa Italia c'era il rischio di prendere una imbarcata a Verona per il rilassamento. Dobbiamo fare i complimenti a Gattuso che ha tenuto sulla corda la squadra senza rilassamenti psicologici. Milik? Mi sembra chiaro ci siano difficoltà e la società l'ha palesato, per me dietro al rifiuto del calciatore c'è un accordo verbale tra Arek e la Juventus. Il Napoli continua a chiedere tanti soldi oppure un calciatore, su tutti Bernardeschi che gli azzurri valutano 20 milioni. Lozano? E' un discreto giocatore, ma una rondine non fa primavera. Questi gol e prestazioni serviranno al Napoli per venderlo il prima possibile. E' stata un'operazione di mercato fallimentare suggerita da Ancelotti che ha fatto una gestione cervellotica: non ho mai visto calciatori andare da un direttore sportivo chiedendo di lavorare di più sul campo. Il Benevento è certamente interessato a Llorente ma bisogna capire se lui è interessato ai sanniti. Ghoulam? Se dovesse ritrovarsi fisicamente sarebbe un nuovo acquisto"