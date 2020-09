Venerato a CN24: "Il Napoli prenderà Veretout appena chiuderà la cessione di Koulibaly, il City non andrà oltre i 70 milioni"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato di Rai Sport è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il City deve ancora fare passi avanti per soddisfare il Napoli per Koulibaly e De Laurentiis deve fare passi indietro. Con i bonus si può arrivare a 70 milioni, non a 80. Ora sta al Napoli decidere se accettare i 70 o non cederlo. Nessun incontro per ora in programma, Ramadani è in Italia in Toscana da Sarri con anche l’altro suo agente. Se il Napoli vende Koulibaly prende Veretout, i 30 milioni si potranno mettere sul piatto. Poi bisognerà trovare l’accordo con la Roma”.