Venerato a CN24: "Il Napoli non è interessato ad Icardi: c'è ancora una possibilità per gli azzurri"

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Icardi? Il Napoli al momento non è interessato. Persone vicine a Wanda Nara sono infastidite da alcune notizie. Ovemai Icardi pensasse di lasciare Milano e l'Inter acquistasse nuovi attaccanti, il Napoli non troverebbe porte chiuse. Napoli e Juventus sarebbero opzioni molto gradite all'argentino. Il giocatore gradisce alla pari i bianconeri e gli azzurri: chi si avvicina per primo lo prende. Napoli gli è sempre piaciuta come città e come tifoseria".