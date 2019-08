Venerato a CN24: "Icardi-Napoli, è finita! De Laurentiis ritiene conclusa la trattativa"

Ciro Venerato, collega della RAI, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Calcionapoli24:

"Icardi-Napoli. E finita. Il club azzurro ha comunicato a Marotta e Wanda Nara che ritiene chiusa la trattativa.

De Laurentiis è stanco dei continui rinvii. Decisione presa dal patron lunedì sera dopo l'ennesimo 'ni' dell'agente di Icardi. Icardi, questa è la verità, non ritiene il Napoli un club di prima grandezza. Senza tenere in consderazione la distanza da Milano, dove ha scelto di vivere anche dopo la carriera. Juve solo Juve. Il resto non conta. Non a caso De Laurentis ha virato su llorente. Vicino al Napoli al 78 x cento mutuando una frase di un dirigente azzurro".