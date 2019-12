Venerato a CN24: "Ghoulam ha chiesto la cessione, Gattuso ha fatto due nomi per la fascia"

Calciomercato Napoli - Faouzi Ghoulam ha chiesto la cessione in vista di gennaio. Lo ha rivelato il collega Ciro Venerato in diretta a Calcio Napoli 24 Live:

"Per il terzino sinistro: Ghoulam ha chiesto la cessione ed è insoddisfatto del minutaggio. Il Napoli attende una proposta, ma Mendes ha parlato con il Marsiglia e non solo. I nomi fatti da Gattuso sono i seguenti: Koutris e Ricardo Rodriguez. Per il primo il Napoli potrebbe farlo in prestito con obbligo mentre con lo svizzero solo in prestito. L'Inter continua a chiedere con forza per Llorente. Il nome di carrasco è un pallino di Giuntoli, ma mi risulta difficile per costi dell'operazione".