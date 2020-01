Venerato a CN24: "Doppia offerta per Demme e Gedson Fernandes, possono arrivare entrambi se fallisse l'assalto a Lobotka"

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto dichiarato:

"Vertice mattutino tra il DS Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso, diventati in poco tempo un duo molto unito: feeling straordinario tra loro. Il diesse ha relazionato sul suo blitz milanese. Su Lobokta varie assicurazioni, il ragazzo si è promesso al Napoli ma il celta deve dare risposte perentorie. Gattuso chiede rinforzi a centrocampo. E qui viene fuori la grande novità. Potrebbero essere addirittura due i rinforzi a metà campo. Il tecnico rinuncerebbe al terzino sinistro pur di avere un play e una mezzala, con Hisay e Di Lorenzo adattati a sinistra. Si spiega così la doppia offerta fatta a Lipsia e Benfica per Demme e Gedson Fernandes. Uno dei due potrebbe arrivare insieme a Lobokta. O addirittura entrambi se fallisse a sorpresa l'arrivo dello slovacco. Con un distinguo tattico. Gattuso giudica Demme un play basso e Gedson Rodrigues una mezzala. Giorni decisivi per ridisegnare il centrocampo azzurro. Fali Ramadani si occupa di Demme per conto del Napoli. Contatto diretto con il Benfica tramite il procuratore del lusitano molto amico del ds partenopeo".