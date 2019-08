Venerato a CN24: "Distanza di 4 milioni di euro tra Napoli e Valencia per Hysaj, domani giornata decisiva! C'è già l'accordo sull'ingaggio"

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto dichiaato:

"Domani mattina nuovi contatti tra Valencia e Napoli per Hysaj. La situazione è complessa per due motivi: l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, pretende l'obbligo legato a 24 gare ufficiali e non alle sole legate alla Liga, come chiede il Valencia. Nessun problema per la seconda condizione legata all'obbligo: la qualificazione in Champions League. L'altro nodo resta quello economico. Il Napoli fissa il riscatto (accettando però l'obbligo condizionato) a 24 milioni. Il Valencia è fermo a 20 milioni. Domani mattina giornata decisiva. Il terzino ha già accordo economico con gli iberici: 2.8 a stagione per i prossimi 5 anni".