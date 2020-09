Venerato a CN24: "Difficile Maksimovic e Meret alla Roma, Riccardi andrà al Pescara"

Ciro Venerato di Rai Sport è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Meret non rientra nella proposta del Napoli alla Roma. Ad oggi è una pista non caldissima, ma non bisogna escludere nulla perché c’è una trattativa aperta. Ieri è stato promesso Riccardi al Pescara, quindi probabilmente non rientrerà nell’operazione con il Napoli. Maksimovic non mi sembra un nome caldo per la Roma. Non ci sono conferme. Meret è un pallino di De Sanctis, ma non sarà dato in prestito a una diretta concorrente. Il giovane portiere spinge per giocare, ma Ospina al momento è più avanti. ”.