Venerato a CN24: "Credo che Veretout firmerà per il Milan, Ounas ed Inglese piacciono alla Fiorentina"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se parte Allan il Napoli prenderà due centrocampisti, se resta il brasiliano ne arriverà uno giovane. Veretout è in questa fascia. Giuntoli è stato molto chiaro con la Fiorentina e con il procuratore. L'affondo ci sarà quando il Napoli capirà se ci sono offerte importanti per Allan. Il Milan, invece, può porendere chi vuole, non deve aspettare nessuna cessione. Per Veretout c'è un incontro oggi con Maldini. Ounas e Inglese sono profili che piacciono a Montella e alla Fiorentina. Il Napoli ribadirà alla Fiorentina che non ha ancora le idee chiare e prenderà ancora tempo. A quel punto credo che il calciatore firmerà per il Milan".