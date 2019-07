Venerato a CN24: "Colloquio Giuntoli-Felicevic per Pulgar, il Napoli lo valuta 15 milioni! Genoa ed estero su Rog"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli oltre ad Elmas ed Almendra, ha avuto un colloquio con Felicevic per Pulgar. Non si è ancora del tutto palesato con bigon e Fenucci: si vuole capire com'è la situazione. Il Napoli lo valuta 15 milioni: ovemai il Napoli affrontasse. Ovviamente bisogna capire un po' com'è la situazione. Il Napoli lo valuta 10 milioni. Ovemai il Napoli affondasse il colpo si registrerebbe un interesse tale come quello per Almendra. E' molto presto, bisogna capire quianto il napoli incasserà dalla cessione di Rog. Il Genoa si è palesato, c'è anche una pista estera per il croato".