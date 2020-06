Venerato a CN24: "Callejon ha detto a Gattuso di voler restare, si cerca una soluzione! Il Napoli ha una sua idea, l’entourage di José un’altra..."

Ultime calcio Napoli - Il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Callejon ed il Napoli? Confermo, domenica scorsa ha dato disponibilità a rimanere fino al termine della stagione, ma serve un nuovo contratto con un nuovo modulo federale ancora non pronto in Federcalcio. Si sta cercando una soluzione valida per tutti, sono certo che alla fine ci sarà: non credo che Callejon voglia chiudere così la sua avventura napoletana, senza chiudere la stagione e senza giocare la Champions. José ha avuto tantissimo dal Napoli, se c’è un giocatore che ho elogiato è lui perché ha sempre fatto benissimo, e lui ha avuto tantissimo dalla città, dai compagni e dalla dirigenza. Io penso che Callejon debba ascoltare più se stesso, e meno i consigli di qualcun altro. Resto ottimista, ma devo dire una cosa: non si doveva arrivare al 25 giugno con questa situazione, si sapeva e si doveva risolvere prima. Poi è stata procrastinata per altri motivi, magari in società speravano che Callejon già trovasse un nuovo club e lo stesso calciatore poteva pensare lo stesso: al 25 giugno però ci troviamo qui, il Napoli ha una sua idea e l’entourage di Callejon ne ha un’altra. Callejon ha detto anche a Gattuso di voler restare, la volontà del calciatore è stata espressa ma scrivere il contratto è un’altra cosa”