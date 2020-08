Venerato a CN24: "Allan via in settimana, accordo raggiunto con l'Everton! 30 mln più bonus. Zielinski rinnova con maxi clausola"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Due notizie importanti in casa Napoli prima di partite per Castel di Sangro domani mattina. Definito il rinnovo del contratto di Zielinski. 4 anni di contratto. Clausola rescissoria (variabile) di 100 miloni. 3 miloni e 500mila netti a stagione piu mezzo milione di bonus. Saluta Allan. In settimana il trasloco all'Everton di Ancelotti. 30 miloni di euro più 5 di bonus al Napoli".