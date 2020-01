Venerato a CN24: "Accordo tra Politano e il Napoli, spuntano le cifre! Domani meeting con Giuntoli, manca intesa tra i club"

Ultime mercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista di Raisport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 per fare il punto sulla trattativa Napoli-Politano. Ecco le ultime:

Stretta di mano virtuale tra Politano e il Napoli. Il giocatore ha già detto si ai suoi agenti Lippi e pennacchi. Accordo a 2.2 milioni con qualche bonus per 4 anni e 6 mesi. Domani mattina nuovo meeting telefonico con il ds Giuntoli. Per limare piccoli dettagli. Un messaggio che il suo entourage ha veicolato per evitare equivoci. Oggi su Facebook il ragazzo ha ricevuto insulti del tutto gratuiti. Se la trattativa ancora non si è chiusa è solo perché manca accordo con i club. Giuntoli non vorrebbe privarsi di Llorente mentre Marotta e Ausilio lo vogliono. Politano ha già detto si a Giuntoli. E l' accordo economico non é assolutamente un ostacolo. Rapporti ottimi tra agenti e calcio Napoli.