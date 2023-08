Da Vigo: "Frizioni Zahavi-Napoli, ma non solo: Veiga all'Al Ahli anche perchè incassa lui il 15% della clausola!"

Calciomercato Napoli, l'edizione on line del giornale spagnolo Voz de Galicia pubblica dei retroscena molto importanti che spiegano i motivi del mancato approdo della stellina del Celta Vigo, Gabri Veiga, al Napoli calcio

Pini Zahavi agente Gabri Veiga

Mercato Napoli, Veiga-Al Ahli: incredibile scoperta

Secondo Voz de Galicia. il suo rappresentante, l'israeliano Pini Zahavi, che sembrava scommettere sul miglior offerente, era l'unico che avrebbe potuto cambiare l'epilogo finale.

Dopo aver avuto l'accordo praticamente chiuso con il Napoli, i primi dissapori sono nati dalle commissioni dello stesso intermediario, che in tutta la sua carriera ha avuto pochi rapporti sia con il Napoli che con il Celta. Ieri a Cadena Cope ha replicato alle accuse dicendo che i campioni d'Italia non volevano pagare la clausola e per questo l'accordo è saltato.

Ma la scoperta incredibile fatta dai giornalisti spagnoli riguarda invece proprio l'aspetto economico legato al giocatore a livello personale.

Per Veiga le condizioni contrattuali sono quadruplicate rispetto a quelle offerte dal Napoli al primo anno (potrebbero superare i 10 milioni annui), mentre il Celta riceverà dalla clausola una cifra vicina ai 40 milioni. Inoltre, alcune fonti sottolineano che nell'ultimo rinnovo del suo contratto, Gabri ha introdotto un punto per il quale incasserebbe il 15% della cessione nel caso in cui una squadra pagasse la clausola. Cosa successa, come confermato ieri da Sky Sport.

Quindi tirando le somme Veiga ha scelto l'Al Ahli per soldi, tanti soldi: 12,5 mln di euro all'anno per 5 anni (60 mln netti) più il 15% della clausola rescissoria versata dagli arabi al Celta Vigo, ovvero 6 mln di euro netti. Tutto questo per andare in 'gita' un anno in Arabia Saudita, perchè scommettiamo che il prossimo anno lo rivedremo in Premier League?