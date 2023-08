Varriale: "Il Napoli sul mercato si muove come un top club europeo, non italiano"

Enrico Varriale, giornalista RAI, plaude al calciomercato della SSC Napoli con un breve commento su Twitter, nel quale paragona la società partenopea a club di caratura internazionale.

Ecco cosa ha scritto Varriale su Twitter: "Confermare Victor Osimhen resistendo agli arabi. Poter contare ancora su Zielinski che sceglie di restare in maglia azzurra dicendo No agli arabi. Acquistare Gabri Veiga, profilo da big inseguito anche dagli arabi. Il Napoli si muove come un top club europeo, non italiano".